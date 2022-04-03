В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
6 минут назад

Собчак разузнала судьбу телешоу «Вечерний Ургант»

Экспресс газета

Телеведущая подтвердила, что ее коллега Иван Ургант снова в Москве и готов приступить к работе.

Собчак раскрыла судьбу телешоу «Вечерний Ургант»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце февраля сетки вещания главных российских каналов претерпели заметные изменения. Практически все развлекательные и просветительские программы – от «Поля чудес» до «Жить здорово!» пошли под нож, а их место заполнили информационные и политические программы. Так, месяц назад перебравшийся в Париж Александр Васильев рассказывал, что станет с его «Модным приговором».

Многие телезвезды тут же отправились за границу: объяснив свой отъезд вынужденным или наоборот – давно запланированным отпуском. Был среди них и имеющий паспорт Израиля Иван Ургант. Вслед ему понеслось немало проклятий от тех, кто счел знаменитость предателем.

Но буквально вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал телеведущего большим патриотом и призвал не записывать безоглядно в «пятую колонну» всех, кто испугался и уехал из страны с началом операции на Донбассе: «Они не являются врагами государства».

А Ксения Собчак, в свою очередь, намекнула на то, что ей кое-то известно о продолжении карьеры Ивана Урганта на Первом канале. Вечернее шоу должно вернуться в эфир, правда, с некоторыми изменениями.

«Он провел переговоры с Константином Эрнстом. Вроде бы, по слухам, программу обещают возобновить, но в каком-то другом формате», - сказала звезда «Дома-2».

Получается, любимая многими телепередача не закрыта окончательно, а лишь ушла в творческий отпуск. Эту новость Ксения Анатольевна сообщила в эфире своего шоу «Осторожно, Собчак!» Что ж, посмотрим, насколько верными окажутся ее сведения и какова будет судьба других развлекательных программ российского ТВ.

Шоу-бизнес,Константин Эрнст,Иван Ургант,Александр Васильев,Ксения Собчак,Дмитрий Песков,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители