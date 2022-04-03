Собчак раскрыла судьбу телешоу «Вечерний Ургант»

Телеведущая подтвердила, что ее коллега Иван Ургант снова в Москве и готов приступить к работе.

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В конце февраля сетки вещания главных российских каналов претерпели заметные изменения. Практически все развлекательные и просветительские программы – от «Поля чудес» до «Жить здорово!» пошли под нож, а их место заполнили информационные и политические программы. Так, месяц назад перебравшийся в Париж Александр Васильев рассказывал, что станет с его «Модным приговором».

Многие телезвезды тут же отправились за границу: объяснив свой отъезд вынужденным или наоборот – давно запланированным отпуском. Был среди них и имеющий паспорт Израиля Иван Ургант. Вслед ему понеслось немало проклятий от тех, кто счел знаменитость предателем.

Но буквально вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал телеведущего большим патриотом и призвал не записывать безоглядно в «пятую колонну» всех, кто испугался и уехал из страны с началом операции на Донбассе: «Они не являются врагами государства».

А Ксения Собчак, в свою очередь, намекнула на то, что ей кое-то известно о продолжении карьеры Ивана Урганта на Первом канале. Вечернее шоу должно вернуться в эфир, правда, с некоторыми изменениями.

«Он провел переговоры с Константином Эрнстом. Вроде бы, по слухам, программу обещают возобновить, но в каком-то другом формате», - сказала звезда «Дома-2».