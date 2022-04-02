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49 минут назад

Собчак подтвердила возвращение Урганта в Россию

Ирина Лебедева

Иван Ургант некоторое время назад уехал в Израиль. Отъезд шоумена совпал с исчезновением шоу «Вечерний Ургант» из эфира Первого канала.

Собчак подтвердила возвращение Урганта в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако недавно отец Урганта заявил, что Иван вернулся в столицу, а также телеведущего видели в одном из московских ресторанов.

Ксения Собчак в эфире своего YouTube-канала подтвердила, что юморист действительно приехал в Москву.

Ранее руководство Первого Канала объясняло прекращение выхода передачи Урганта изменениями в сетке вещания и сокращением развлекательного контента. Программа приостановила свою деятельность еще в феврале. Но, по информации Ксении, Иван Ургант провел переговоры с Константином Эрнстом и, похоже, шоу будет возобновлено, - информирует ФАН.

«Вроде бы, по слухам, программу обещают возобновить, но в каком-то другом формате», — заявила Собчак.

О том, что ведущий «Вечернего Урганта» уехал из России, сообщалось 11 марта. Источник, близкий к Урганту, рассказал, что телеведущий отправился вместе с женой и детьми в Израиль, чтобы отдохнуть. Позднее стало известно о том, что он вернулся домой. На фоне отъезда Урганта в ряде СМИ распространились слухи о том, что в начале осени на Первом канале вместо «Вечернего Урганта» покажут новое развлекательное шоу.

Шоу-бизнес,Константин Эрнст,Иван Ургант,Ксения Собчак,Первый канал,
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