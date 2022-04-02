Успенская похвасталась подарками от криминальных элементов

Любовь Залмановна призналась, что в те годы многие артисты принимали заказы на выступление перед представителями криминальной сферы. Не была исключением и она – хорошо платили. Успенская вспомнила случай, как ей предлагали полмиллиона долларов за интим – но она, конечно, отказалась. Однако дорогими подарками – ювелирными изделиями, шубами и автомобилями – не брезговала, - пишет moslenta.