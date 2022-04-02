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45 минут назад

Успенская похвасталась подарками от криминальных элементов

Ирина Лебедева

Королева отечественного шансона советская и российская певица Любовь Успенская была гостьей шоу блогера Иды Галич «Крутые 90-е».

Успенская похвасталась подарками от криминальных элементов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Любовь Залмановна призналась, что в те годы многие артисты принимали заказы на выступление перед представителями криминальной сферы. Не была исключением и она – хорошо платили. Успенская вспомнила случай, как ей предлагали полмиллиона долларов за интим – но она, конечно, отказалась. Однако дорогими подарками – ювелирными изделиями, шубами и автомобилями – не брезговала, - пишет moslenta.

Пользователи сети, однако, сочли, что такие вещи «за красивые глаза» не дарят.

Сейчас Любови Успенской 68 лет. Исполнительница не скрывает, что ради того, чтобы выглядеть моложе, прибегает к услугам пластических хирургов. Тем не менее в свои годы звезда действительно демонстрирует привлекательные формы и отличные внешние данные.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,
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