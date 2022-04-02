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13 минут назад

«Вам меня не много?» Бузова пококетничала с подписчиками

Ирина Лебедева

Ольга Бузова обеспокоена значительным уменьшением аудитории поклонников, - в «правильные» соцсети перешли за звездой не все. Поющая телеведущая старается удерживать контакт с публикой теперь в своем Telegram-канале. На это раз Бузова записала голосовое сообщение для поклонников.

«Вам меня не много?» Бузова пококетничала с подписчиками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я много видео снимаю, кружочков, стараюсь вас поддерживать. Вам меня не много? Или вам нравится то, что здесь происходит? Продолжать в том же духе или сбавить обороты?» — кокетливо обратилась она к подписчикам.

Тут же звезда выложила опрос, в котором было четыре варианта ответов. Большинство фанатов отдали свой голос за то, чтобы звезда продолжала в том же духе.

Ольга Бузова стала лицом туалетной бумаги. Этой новостью звезда поделилась с поклонниками в личном блоге.

«Мои хорошие. Не знала, как вам сказать, но все-таки хочется поделиться с вами новостью. Дело в том, что с сегодняшнего дня я становлюсь лицом туалетной бумаги. Теперь Бузова еще будет в каждом туалете», — заявила теледива.

Скорее всего, это все же была первоапрельская шутка.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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