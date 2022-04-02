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1 час назад

Коллега показал, как выглядит пережившая пожар Хлебникова

Ирина Лебедева

Марине Хлебниковой досталось пережить серьезные испытания. После пожара певица долго находилась в тяжелом состоянии. Врачи спасали не только жизнь и здоровье, но и внешность артистки. У Марины Арнольдовны было сильно обожжено лицо, потребовались пластические операции.

Коллега показал, как выглядит пережившая пожар Хлебникова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К счастью, звезда смогла восстановиться после перенесенных травм. Сейчас 56-летняя Хлебникова прекрасно выглядит, что подтверждает выложенный в сеть ее снимок. И собирается вернуться к концертной деятельности, - информирует СтарХит.

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Певец Russell Ray опубликовал фотографию с Мариной.

«Новая песня. Совсем скоро», — анонсировал будущую композицию музыкант.

Еще перед выпиской Марина Хлебникова призналась, что ей негде жить. От роскошной двухуровневой квартиры с сауной, джакузи, солярием и собственным выходом на крышу остались одни головешки.

Родные пытались жилище восстановить. Но деньги закончились раньше, чем начался ремонт. Богатств певица не скопила. Незадолго до трагедии Марина признавалась, что ее расходы превышают доходы.

Пока Хлебникова гостит у друзей. Они собирают с миру по нитке на жизнь знаменитости. Андрей Малахов и вовсе кинул клич на всю страну – предложил всем миром скинуться на ремонт сгоревшей квартиры и ускорить возвращение Хлебниковой домой.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Андрей Малахов,
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