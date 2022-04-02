Волочковой хотят запретить ходить голышом и оправляться под елкой

Соседи Анастасии Волочковой, убедившись, что договориться с эпатажной звездой не удастся, решили воздействовать на нее при помощи закона.

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Конфликт разгорелся еще в прошлом году – Анастасию, справляющую малую нужду под елочкой на своем участке в поселке «Новахово» на Рублевке жительница соседней фазенды запечатлела на телефон.

После этого скандальное фото появилось в чате жилого поселения, а оттуда утекло в интернет. Соседка пожаловалась, что ее семья, в том числе несовершеннолетний ребенок, вынуждена наблюдать такие сценки достаточно часто, - информирует Телеграм-канал Mash.

Волочкова же ответила, что у себя дома может ходить в чем хочет и куда хочет, а также обрушилась на экс-солистку «Стрелок» Екатерину Любомскую, сочтя ее виновницей тиражирования фотографии.

В итоге дело дошло до Тверского суда столицы, где одна из соседок, Наталья Воронкова, просит заставить Анастасию вести себя в рамках приличий, а вторая, Екатерина Любомская, требует компенсацию в 5 млн рублей в рамках иска о защите чести и достоинства.

Анастасия Волочкова дает благотворительные шоу. Она выступает с детьми и клоунами, радует врачей и учителей в подмосковных ДК. 1 апреля она должна была выступить на площадке Российской академии наук.