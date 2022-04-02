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1 час назад

Волочковой хотят запретить ходить голышом и оправляться под елкой

Ирина Лебедева

Соседи Анастасии Волочковой, убедившись, что договориться с эпатажной звездой не удастся, решили воздействовать на нее при помощи закона.

Волочковой хотят запретить ходить голышом и оправляться под елкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конфликт разгорелся еще в прошлом году – Анастасию, справляющую малую нужду под елочкой на своем участке в поселке «Новахово» на Рублевке жительница соседней фазенды запечатлела на телефон.

После этого скандальное фото появилось в чате жилого поселения, а оттуда утекло в интернет. Соседка пожаловалась, что ее семья, в том числе несовершеннолетний ребенок, вынуждена наблюдать такие сценки достаточно часто, - информирует Телеграм-канал Mash.

Волочкова же ответила, что у себя дома может ходить в чем хочет и куда хочет, а также обрушилась на экс-солистку «Стрелок» Екатерину Любомскую, сочтя ее виновницей тиражирования фотографии.

В итоге дело дошло до Тверского суда столицы, где одна из соседок, Наталья Воронкова, просит заставить Анастасию вести себя в рамках приличий, а вторая, Екатерина Любомская, требует компенсацию в 5 млн рублей в рамках иска о защите чести и достоинства.

Анастасия Волочкова дает благотворительные шоу. Она выступает с детьми и клоунами, радует врачей и учителей в подмосковных ДК. 1 апреля она должна была выступить на площадке Российской академии наук.

Волочкова утверждает, что она смогла выйти на сцену, так как академия ничего не подготовила. Ей не дали зал для репетиции, ее игнорировали 2 недели и технического директора звезды пытались не пустить на площадку для ее проверки. Артистка считает, что ее обидели, что ее подставили.

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