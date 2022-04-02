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1 час назад

Васильев считает преображение Милявской своей заслугой

Ирина Лебедева

Александр Васильев рассказал о том, как в свое время ссорился с Лолитой Милявской. Ранее, когда певица была обладательницей более крупных форм, он вовсю критиковал ее манеру одеваться. Он считал, что ее наряды лишь подчеркивают недостатки фигуры, вульгарны и вообще не по размеру.

Васильев считает преображение Милявской своей заслугой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущий «Модного приговора сообщил «Каравану историй», что всякий раза Лолита «огрызалась и возмущалась», а также напоминала, что ее критик «сам ходит в красных штанах». Но в итоге, уверен Васильев, певица стала прислушиваться к его словам и преобразилась в лучшую сторону.

«Кто-то обижается, кто-то благодарит. Лолита Милявская, например, очень сердилась. Одежду, которую она носила, я называл достаточно вульгарной, объясню почему: Лолита любила показать ноги, обтянуть себя — особенно в районе бедер и живота. Но как только она перешла на вещи оверсайз, которые скрыли контуры ее фигуры, выиграла. К тому же в последнее время певица похорошела, постройнела. Возможно, в этом тоже есть какая-то моя заслуга», - заявил стилист.

Теперь, по словам Васильева, у них с Милявской прекрасные взаимоотношения и дружба.

Александр Васильев, историк моды и ведущий телешоу «Модный приговор», сообщил, что съемки новых эпизодов программы остановлены из-за закрытия в РФ модных магазинов с нарядами из других стран. По словам Васильева, программу не закрыли. Есть много выпусков, которые еще не видели зрители.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Александр Васильев,
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