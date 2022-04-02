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28 минут назад

Юлия Чичерина объяснила свою позицию по Донбассу

Елена Прошина

Рок-певица Юлия Чичерина предложила объявить Украину террористическим государством и заявила, что надеется на российское будущее освобожденных городов Донбасса. Певицу цитирует РИА Новости.

Юлия Чичерина объяснила свою позицию по Донбассу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, что Украину надо объявить террористическим государством, а их флаг, запятнанный кровью невинных жертв Донбасса, удалить из всех исконно русских городов», - сказала Чичерина.

По ее словам, «идеология государства Украина – это воровство и ложь».

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Юлия Чичерина отметила, что за последние годы на украинской территории произошло огромное количество серьезнейших преступлений, и они остались безнаказанными.

«Массовые убийства, взятия в заложники, пытки, насилие над любым инакомыслием и так далее», - перечислила певица.

Она добавила, что освобожденные города должны стать «частью большой России», где бы она и хотела жить.

«Паспорта ДНР и ЛНР я получала, чтобы разделить с республиками свою судьбу и своё будущее», - рассказала Чичерина.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал национализацию имущества россиян на Украине варварством.

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