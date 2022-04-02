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44 минуты назад

«Хочу попрощаться»: Разин распродал недвижимость и покинул Россию

Ирина Лебедева

Андрей Разин уехал в Соединенные Штаты и обосновался в Майами. Перед этим, оказывается, создатель «Ласкового мая» продал всю или почти всю свою недвижимость - загородный дом в посёлке «Московский», три квартиры на Тверской, квартиру в Красногорском районе, апартаменты в Питере, - пишет ФАН. Пока нет информации о судьбе отеля в Сочи, принадлежавшего продюсеру.

«Хочу попрощаться»: Разин распродал недвижимость и покинул Россию
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов© РИА Новости / Евгений Биятов

«Хочу попрощаться с моими подписчиками… В настоящий момент я уже значительное время живу в Соединенных Штатах Америки, где работаю над картиной "Ласковый май — 2". Надеюсь, в ближайшем будущем вы ее увидите», — написал Разин в соцсети.

Как сообщает Телеграм-канал НеМалахов, также неясно, что теперь будет с монументом на месте захоронения сына Разина. Пять лет назад 6-летний Александр умер от остановки сердца. Безутешный отец начал возводить на Троекуровском кладбище грандиозный мемориал - вес сооружения составит почти 300 тонн, а его высота будет больше семи метров.

«Могила моего сына стоит почти три миллиона евро. Это будет самое крупное сооружение на кладбищах в Европе. Мне только фундамент обошелся в миллион долларов», - рассказывал продюсер.

Андрей Разин Создатель “Ласкового мая” на заре своей профессиональной деятельности утверждал, что он является родным племянником самого Михаила Горбачева. И даже предъявлял неоспоримое доказательство – показывал совместную фотографию, где он изображен вместе с семьей Горбачева.

Шоу-бизнес,Андрей Разин,Михаил Горбачев,
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