Галкин решил спрятать детей от посторонних глаз

Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри с конца февраля живут в израильском местечке Кесария. Звездное семейство снимает там виллу с бассейном и пока, судя по всему, возвращаться не планирует.

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Примадонна вышла на связь с подписчиками и объявила, что отдохнет, подлечится и вернется, но уже ходят слухи, что она подыскивает работу на Земле обетованной. А Максим уже, как пишет «Комсомольская Правда», готовится выступить в Израиле с концертом.

Накануне юморист опубликовал в своем Telegram-канале новый видеоролик. Юморист сообщил, что больше не будет показывать Лизу и Гарри в соцсетях, и не будет рассказывать новости из жизни детей. Очевидно, в связи с большим количеством негатива, который хейтеры выплескивают в аккаунты звезд.

«Меня просят продолжать вести соцсети так, как я вел их раньше, с забавным контентом и видео с детьми. Но я не вижу никакой моральной и душевной возможности это делать. Поэтому пока что прежними мои каналы связи не будут», - рассказал Максим.

Также Галкин попросил своих подписчиков не верить хейтерам и их злобным рассказам о его семье.