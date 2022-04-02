Создатель «Ласкового мая» уехал из России

Создатель группы «Ласковый май», продюсер Андрей Разин решил переехать из России в США. Перед отъездом он распродал недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание ФАН со ссылкой на его аккаунты в соцсетях.

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«Хочу попрощаться с моими подписчиками… В настоящий момент я уже значительное время живу в Соединенных Штатах Америки, где работаю над картиной "Ласковый май — 2". Надеюсь, в ближайшем будущем вы ее увидите», — написал Разин.

Отмечается, что Разин владел загородным домом в поселке «Московский», тремя квартирами на Тверской и одной в Красногорском районе. Кроме того, ему принадлежали апартаменты в Петербурге.