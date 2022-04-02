Лазарев ответил на слухи о своем романе с Алексом Малиновским

Певец Сергей Лазарев рассказал, что не читает в средствах массовой информации новости о себе, и старается ограждать себя от подобного контента.

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Таким образом музыкант прокомментировал слухи, которые не так давно муссировали некоторые СМИ, о его романе с исполнителем Алексом Малиновским.

Журналисты предположили, что между артистами есть отношения, поскольку их несколько раз видели вместе на модных курортах.