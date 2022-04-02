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1 час назад

Сергей Лазарев прокомментировал слухи о своем романе с Алексом Малиновским

runews24.ru

Певец Сергей Лазарев рассказал, что не читает в средствах массовой информации новости о себе, и старается ограждать себя от подобного контента.

Лазарев ответил на слухи о своем романе с Алексом Малиновским
Фото: ТАССТАСС

Таким образом музыкант прокомментировал слухи, которые не так давно муссировали некоторые СМИ, о его романе с исполнителем Алексом Малиновским.

Журналисты предположили, что между артистами есть отношения, поскольку их несколько раз видели вместе на модных курортах.

Лазарев отметил, что надеется на то, что скоро у журналистов появится ответственность за то, что они пишут. Сейчас дело обстоит таким образом, что некоторые абсолютно безнаказанно зарабатывают на артистах, придумывая небылицы.

Шоу-бизнес,Алекс Малиновский,Сергей Лазарев,
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