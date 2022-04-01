«Как-то унизительно»: Рудковская осудила политику Chanel в Дубае

Продюсер певца Димы Билана Яна Рудковская заявила, что отношение компании Chanel к россиянам вызывает у нее шок. Своим мнением она поделилась с подписчиками ее Telegram-канала в пятницу. 1 апреля.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

Такое мнение она выразила, комментируя ситуацию, которая произошла в одном из торговых центров в Дубае. Представители бренда отказывались продавать россиянке сумку, требуя от нее подписать документ о том, что вещь не будет привезена в Россию.

— Для меня, как для человека который более 20 лет покупала вещи Chanel и Chanel Haute Couture, а также сидела на их показах на первом ряду — это шок, — написала Рудковская.

Супруга фигуриста Евгения Плющенко лично связалась с девушкой, которая попала в такую историю. Та подтвердила ей абсолютную реальность произошедшего. Рудковская назвала этот случай вопиющим.

— Для человека, который оставил там более одного миллиона евро за эти годы — это даже как-то унизительно, — призналась она.

До этого о подобном отношении со стороны Chael к россиянкt уже высказались жена российского футболиста Павла Погребняка Мария и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.