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1 час назад

Волочкова обратилась к зрителям после отмены спектакля

Вероника Полынина

Анастасия Волочкова обвинила руководителей концертной площадки в Москве в халатности из-за отмены ее спектакля «Балерина в зазеркалье цирка».

Волочкова обратилась к зрителям после отмены спектакля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я вернулась из Питера и готова выйти на сцену, но из-за неподготовленности площадки и халатности дирекции и их непорядочного отношения это осуществить невозможно», - написала Анастасия в своем телеграм-канале.

Волочкова заверила зрителей, что все купленные билеты будут действительны на следующий спектакль, время и место проведения которого пока не известны.

Также Волочкова призвала откликнуться руководителей концертных площадок в Москве, чтобы как можно скорее перенести отмененный спектакль.

«А может, это сообщение увидят достойные руководители ДК в Москве, которые небезразличны к таким красивым и светлым социальным проектам, готовые предоставить зал для проведения этого спектакля, и сами выйдут с нами на связь, чтобы ускорить процесс, за что я буду благодарна», - сказала балерина.

По ее словам, ее представление должно порадовать зрителей, «отвлечь их от негатива и зарядить позитивными эмоциями».

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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