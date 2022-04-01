Волочкова обратилась к зрителям после отмены спектакля

Анастасия Волочкова обвинила руководителей концертной площадки в Москве в халатности из-за отмены ее спектакля «Балерина в зазеркалье цирка».
«Я вернулась из Питера и готова выйти на сцену, но из-за неподготовленности площадки и халатности дирекции и их непорядочного отношения это осуществить невозможно», - написала Анастасия в своем телеграм-канале.
Волочкова заверила зрителей, что все купленные билеты будут действительны на следующий спектакль, время и место проведения которого пока не известны.
Также Волочкова призвала откликнуться руководителей концертных площадок в Москве, чтобы как можно скорее перенести отмененный спектакль.
«А может, это сообщение увидят достойные руководители ДК в Москве, которые небезразличны к таким красивым и светлым социальным проектам, готовые предоставить зал для проведения этого спектакля, и сами выйдут с нами на связь, чтобы ускорить процесс, за что я буду благодарна», - сказала балерина.
По ее словам, ее представление должно порадовать зрителей, «отвлечь их от негатива и зарядить позитивными эмоциями».