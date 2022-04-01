Волочкова обратилась к зрителям после отмены спектакля

«А может, это сообщение увидят достойные руководители ДК в Москве, которые небезразличны к таким красивым и светлым социальным проектам, готовые предоставить зал для проведения этого спектакля, и сами выйдут с нами на связь, чтобы ускорить процесс, за что я буду благодарна», - сказала балерина.