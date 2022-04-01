Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл подробности лечения от рака

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов» на ТНТ Сергей Сафронов раскрыл новые подробности лечения от онкологического заболевания. В разговоре с KP.RU он сообщил, что смог победить болезнь.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сафронов рассказал, что недавно отметил с семьей важное событие — окончание лечения от рака.

Также экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» объявил о возвращении на телевидение. По словам Сафронова, он будет вести собственное шоу. Как называется проект и когда его покажут в эфире, он не уточнил.

О болезни телеведущего стало известно в марте 2021 года. Сообщалось, что о диагнозе Сафронов узнал во время прохождения планового медицинского осмотра. Врачи выявили у него рак лимфатической системы. Телеведущий проходил бесплатное лечение в государственной клинике, а химиотерапию — в больнице имени Боткина.