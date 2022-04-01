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55 минут назад

Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл новые подробности лечения от рака

Lenta.ru

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов» на ТНТ Сергей Сафронов раскрыл новые подробности лечения от онкологического заболевания. В разговоре с KP.RU он сообщил, что смог победить болезнь.

Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл подробности лечения от рака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сафронов рассказал, что недавно отметил с семьей важное событие — окончание лечения от рака.

Также экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» объявил о возвращении на телевидение. По словам Сафронова, он будет вести собственное шоу. Как называется проект и когда его покажут в эфире, он не уточнил.

О болезни телеведущего стало известно в марте 2021 года. Сообщалось, что о диагнозе Сафронов узнал во время прохождения планового медицинского осмотра. Врачи выявили у него рак лимфатической системы. Телеведущий проходил бесплатное лечение в государственной клинике, а химиотерапию — в больнице имени Боткина.

В ноябре 2020 года руководство «Битвы экстрасенсов» уволило Сафронова после того, как одна из участниц телепроекта Алина Вердиш обвинила его в получении взяток. Она заявила, что ведущий подсказывал ответы на испытаниях. Сафронов назвал ее слова ложью. В сентябре 2021 года Тушинский районный суд Москвы снял с него обвинения.

Шоу-бизнес,Сергей Сафронов,
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