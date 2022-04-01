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1 час назад

Джазмен Бутман женился на молодой журналистке

Елена Прошина

Сегодня 1 апреля знаменитый музыкант Игорь Бутман связал себя узами брака в четвертый раз. Его избранницей стала 28-летняя журналистка Анна Львова. Церемония бракосочетания состоялась в Юсуповском дворце на Мойке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Woman.ru.

Джазмен Бутман женился на молодой журналистке
Фото: соцсетисоцсети

До церемонии пара успела посетить тренажерный зал, откуда опубликовала в своих социальных сетях видео.

«Несколько часов до ЗАГСа, а мы спортивная семья. Сбрасываем ненужный вес, чтобы влезть в костюм и платье», — пошутили на записи жених и невеста.

После же регистрации новобрачные отправились гулять по Юсуповскому дворцу, где первым же делом устроили праздничную фотосессию.

«Люблю тебя!», — подписал свадебные снимки у себя в соцсети 60-летний джазмен.

Его же возлюбленная назвала 1 апреля «их волшебным днем».

О романе Бутмана и Львовой стало известно летом 2020 года.

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Невеста родом из Челябинска, но познакомившись с артистом переехал в Москву и начала работать в команде музыканта, отвечая за пиар и мероприятия. Через год Бутман сделал возлюбленной предложение, которая та приняла.

Шоу-бизнес,Игорь Бутман,
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