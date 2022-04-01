Малышева раскрыла свое местонахождение

Елена Малышева решила раскрыть свое местонахождение, таким образом раз и навсегда пресекая слухи об эмиграции в Соединенные Штаты, где живут ее сыновья. Главный телевизионный врач страны Елена Малышева вышла на связь с поклонниками и дала понять, что никуда не улетела. Ведущая Первого канала все еще находится в Москве и, судя по всему, не собирается в ближайшее время переезжать за океан. Однако Малышева призналась, что испытывает некоторые сложности с адаптацией к новым социальным сетям и во многом из-за этого не могла раньше рассказать как у нее на самом деле обстоят дела.