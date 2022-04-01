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1 час назад

Елена Малышева дала понять, что находится в Москве

Eva.ru

Елена Малышева решила раскрыть свое местонахождение, таким образом раз и навсегда пресекая слухи об эмиграции в Соединенные Штаты, где живут ее сыновья. Главный телевизионный врач страны Елена Малышева вышла на связь с поклонниками и дала понять, что никуда не улетела. Ведущая Первого канала все еще находится в Москве и, судя по всему, не собирается в ближайшее время переезжать за океан. Однако Малышева призналась, что испытывает некоторые сложности с адаптацией к новым социальным сетям и во многом из-за этого не могла раньше рассказать как у нее на самом деле обстоят дела.

Малышева раскрыла свое местонахождение
Фото: ТАССТАСС

«Я никак не могу адаптироваться к отсутствию привычной социальной сети. Не понимаю, как пользоваться новыми социальными сетями. Отнеситесь с пониманием к этому периоду моей вынужденной адаптации», — написала в телеграм-канале Елена Васильевна.

В ближайшее время телеведущая пообещала освоить новые площадки для коммуникации со своими поклонниками. Напомним, что недавно интернет-пользователи активно обсуждали эмиграцию Малышевой, а она тем временем ходила по столичным магазинам в поисках подарка для новорожденной внучки своей подруги и посетила спектакль «Пигмалион» в Театриуме на Серпуховской.

Шоу-бизнес,Елена Малышева,Первый канал,
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