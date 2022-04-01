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1 час назад

Привет из 60-х: Энн Хэтэуэй показала самые модные джинсы весны

Passion.ru

Энн Хэтэуэй завершила череду премьерных показов сериала «Не сработало», в котором снялась в паре с Джаредом Лето. Теперь, наконец, звезда выдохнула и отправилась на бранч с друзьями в один из ресторанов Нью-Йорка. По пути актриса показала расслабленный повседневный образ, который точно стоит взять как референс на апрель.

Энн Хэтэуэй показала самые модные джинсы весны
Фото: EastnewsEastnews

Для встречи с компанией Энн выбрала акцентный плащ с растительным принтом. Остромодный трофей из актуальной коллекции Gucci обошелся актрисе 1607 фунтов (около 175 000 рублей по актуальному курсу). В паре с ним выступили базовый джемпер ультрафиолетового цвета и пара расклешенных от колен джинсов). Последние признаны одним из главных трендов сезона — шестидесятые возвращаются!

В завершение — пара удобных белых кед и крупные солнцезащитные очки, делающие звезду неуязвимой перед вездесущими папарацци.

Шоу-бизнес,Энн Хэтэуэй,Джаред Лето,
18+
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