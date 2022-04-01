Энн Хэтэуэй показала самые модные джинсы весны

Энн Хэтэуэй завершила череду премьерных показов сериала «Не сработало», в котором снялась в паре с Джаредом Лето. Теперь, наконец, звезда выдохнула и отправилась на бранч с друзьями в один из ресторанов Нью-Йорка. По пути актриса показала расслабленный повседневный образ, который точно стоит взять как референс на апрель.
Для встречи с компанией Энн выбрала акцентный плащ с растительным принтом. Остромодный трофей из актуальной коллекции Gucci обошелся актрисе 1607 фунтов (около 175 000 рублей по актуальному курсу). В паре с ним выступили базовый джемпер ультрафиолетового цвета и пара расклешенных от колен джинсов). Последние признаны одним из главных трендов сезона — шестидесятые возвращаются!
В завершение — пара удобных белых кед и крупные солнцезащитные очки, делающие звезду неуязвимой перед вездесущими папарацци.