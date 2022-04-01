Слава и Семенович представили новую песню

Певица Слава вместе с Анной Семенович представили журналистам новую песню «Бумеранг».
Примечательно, что Анастасия Сланевская рискнула прийти на презентацию даже несмотря на то, что заоболела.
«На всякий случай продезинфицируйте микрофоны», — предупредила звезда.
Как пояснила артистка, она простыла, у нее сел голос. Есть ли у нее повышенная температура, Слава не стала уточнять. Впрочем сидеть дома и лечиться, как выяснилось, это не про артистку. Она сейчас, что называется, отдувается за весь шоу-бизнес.
«Да и раньше так было», — прокомментировала Настя.
Как поведала певица, она всегда отличалась повышенной работоспособностью. И даже сейчас, когда многие звезды жалуются на отсутствие концертов, Слава может похвастаться выступленями.
«Я такая немного уставшая артистка, много гастролирую. У меня все хорошо: люди ходят на концерты, люди поют, люди аплодируют. Директор вот звонит, буквально вчера разговаривали, говорит, что все билеты куплены — с удовольствием поедем в тур, будем петь. Несколько лет назад я была признана самой гастролирующей артисткой. На самом деле, людей не обманешь. Если люди хотят — они покупают билеты. Вот меня любят, тьфу-тьфу, я не знаю, почему. Мне приятно, что я собираю залы. На самом деле, музыка — это самое правдивое, что есть в мире. Даже любовь можно купить, но если тебе музыка не нравится, тебя никто не заставит ее слушать», — поведала певица.
Впрочем в жизни Славы не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Непростая политическая ситуация в мире оказала свое влияние на душевное состояние звезды. Артистка призналась,что выступать в нынешнее время ей непросто, перед началом концерта она, бывало, даже плакала:
«Вся в слезах была, но надо было выходить и петь. Тяжело было. Но ты артистка, и не имеешь никакого права не выходить на сцену, реветь на сцене или говорить о том, что происходит. Люди на полтора часа должны вообще забыть обо всем. Если у тебя какой-то лирический концерт, это одно, а у меня концерт мощный, активный, настроен на позитивную ноту», — пояснила Слава.