Слава и Семенович представили новую песню

«Я такая немного уставшая артистка, много гастролирую. У меня все хорошо: люди ходят на концерты, люди поют, люди аплодируют. Директор вот звонит, буквально вчера разговаривали, говорит, что все билеты куплены — с удовольствием поедем в тур, будем петь. Несколько лет назад я была признана самой гастролирующей артисткой. На самом деле, людей не обманешь. Если люди хотят — они покупают билеты. Вот меня любят, тьфу-тьфу, я не знаю, почему. Мне приятно, что я собираю залы. На самом деле, музыка — это самое правдивое, что есть в мире. Даже любовь можно купить, но если тебе музыка не нравится, тебя никто не заставит ее слушать», — поведала певица.