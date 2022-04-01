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23 минуты назад

«А мыслями в России»: Литвинова показала фото из Парижа

Лера Букина

Режиссер Рената Литвинова опубликовала фото из Парижа и рассказала, что «мыслями» она в России. «Комсомольская правда» обратила внимание, что на снимке Литвинова в наряде Balenciaga стоимостью несколько тысяч евро.

«А мыслями в России»: Литвинова показала фото из Парижа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Литвинова рассказала, что закрыла комментарии к своим постам, так как не хочет, чтобы ее страница стала «площадкой для ненависти, которой и так очень много.

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«КП» отмечает, что до закрытия комментариев многие пользователи начали критиковать режиссера:

«Неплохо из Парижа о России думать», «А зачем вы уехали?».

Ранее Литвинова рассказывала, что ее дочь учится в Париже, актриса ее часто навещает.

Tatler писал, что у Литвиновой есть квартира в Париже, которая выходит окнами на бульвар Бон-Нувель. Эту квартиру режиссер купила «от отчаяния» - снять подходящее жилье на долгий срок оказалось сложнее, чем приобрести.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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