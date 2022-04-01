Молодая жена Петросяна выложила фото с сумкой почти за 250 тысяч рублей

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выложила в соцсети фото из театра, на котором она стоит с сумкой за 245 тысяч рублей. Снимок появился в ее Telegram-канале.

Фото: @mamashaVagashi/ Telegram @mamashaVagashi/ Telegram

Фотографии сделали в Губернском театре в Москве. На снимке Татьяна Брухунова позирует с сумкой бренда Dior Saddle — стоимость подобной модели на официальном сайте бренда составляет 245 тысяч рублей.

@mamashaVagashi/ Telegram

Напомним, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян сыграли свадьбу в декабре 2019 года. В марте 2020 года у них на свет появился совместный сын Ваган. С экс-супругой, юмористкой Еленой Степаненко, Петросян развелся в 2018 году.