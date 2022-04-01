Стало известно об отъезде певицы Инстасамки из России

Стало известно об объезде из России рэп-исполнительницы, тиктокера и блогера Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка.

Фото: Telegram-канал «instasamka БЕАЧ» Telegram-канал «instasamka БЕАЧ»

Певица опубликовала в своем личном блоге в соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), фотографию стоящей на полу большой брендовой дорожной сумки. Судя по геолокации, снимок сделан в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае.

Известно, что Дарья Зотеева постоянно живет в Москве. О том, на какое время девушка отправилась в поездку, она не сообщила.

Ранее мужчину, похожего на телеведущего Ивана Урганта, ранее опровергшего информацию в СМИ о своем отъезде из России, сняли на видео в московском ресторане.