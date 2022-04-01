Игорь Бутман женился

В середине марта стало известно о том, что 60-летний музыкант Игорь Бутман намерен жениться на своей 28-летней избраннице Анне Львовой. И вот сейчас пара узаконила свои отношения в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга.
«Наш волшебный день! Люблю» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали знаменитости в своих соцсетях.
Игорь и Анна поделились несколькими свадебными фотографиями. Девушка решила выбрать белое платье с рюшами и открытыми плечами. А музыкант предпочел черный классический костюм с белой рубашкой.
Напомним, от предыдущих отношений у Бутмана есть трое детей. У Львовой же нет наследников.