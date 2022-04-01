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1 час назад

Игорь Бутман женился

WomanHit.ru

В середине марта стало известно о том, что 60-летний музыкант Игорь Бутман намерен жениться на своей 28-летней избраннице Анне Львовой. И вот сейчас пара узаконила свои отношения в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга.

Игорь Бутман женился
Фото: соцсетисоцсети

«Наш волшебный день! Люблю» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали знаменитости в своих соцсетях.

Игорь и Анна поделились несколькими свадебными фотографиями. Девушка решила выбрать белое платье с рюшами и открытыми плечами. А музыкант предпочел черный классический костюм с белой рубашкой.

Напомним, от предыдущих отношений у Бутмана есть трое детей. У Львовой же нет наследников.

Шоу-бизнес,Игорь Бутман,
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