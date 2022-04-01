Семенович высказалась об откровенной фотосессии Медведевой

На самом деле, это одна из самых целомудренных съемок. Девочки в каталоге купальников выглядят откровеннее. Поверьте мне, человеку, который появлялся много раз на обложках абсолютно всех мужских журналов в нашей стране. Эти фотосессии были намного откровеннее и провокационнее.