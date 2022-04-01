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40 минут назад

Анна Семенович о фотосессии Медведевой для Maxim: «На самом деле, это одна из самых целомудренных съемок. Девочки в каталоге купальников выглядят откровеннее»

Sports.ru

Российская певица и телеведущая, экс-фигуристка Анна Семенович высказалась о фотосессии двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой для журнала MAXIM.

Семенович высказалась об откровенной фотосессии Медведевой
Фото: ТАССТАСС

«Конечно, я видела эту обложку и кадры. Не понимаю, почему некоторые накинулись на Женю. Молодая, красивая, с прекрасным телом... что еще надо для мужского журнала?

На самом деле, это одна из самых целомудренных съемок. Девочки в каталоге купальников выглядят откровеннее. Поверьте мне, человеку, который появлялся много раз на обложках абсолютно всех мужских журналов в нашей стране. Эти фотосессии были намного откровеннее и провокационнее.

Жене не надо обращать внимания на злые комментарии. Это все от зависти. Она прекрасна, ее фото радуют глаз», — сказала Семенович.

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,Анна Семенович,
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