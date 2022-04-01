Бледанс рассказала, когда снова выйдет замуж

Актриса Эвелина Бледанс рассказала, что встречается с мужчиной, за которого она хотела бы выйти замуж. В беседе с «КП» она заявила, что несмотря на это, узами брака она себя готова связать лишь после 60 лет.

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«У меня есть мои дети, любимый мужчина, дом и много запасов в гараже — все, что нужно для жизни. А еще мой благотворительный фонд, где я дарю счастье и радость многим семьям, очищая свою карму», — призналась Бледанс, добавив, что поставила себе планку в 63 года для очередного замужества.

Актриса уверена, что женщине не стоит бояться старости, поскольку в любом возрасте можно быть востребованной у мужчин и успешной в работе. Главное, ухаживать за собой и следить за здоровьем.

«Из волшебных пилюль я пью только витамины и препараты для иммунитета. Попробуйте слушать и чувствовать свой организм. Например, несколько дней назад я съела огромную тарелку пережаренной картошки, так мне захотелось. Но я понимаю, что после этого мне надо обязательно позаниматься», — заключила она.