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37 минут назад

Афазию у Брюса Уиллиса могла вызвать полученная 20 лет назад травма

Газета.Ru

Друзья Брюса Уиллиса в беседе с изданием The Sun связали развитие у актера афазии с полученной им на съемочной площадке фильма «Слезы солнца» 20 лет назад травмой.

Афазию у Брюса Уиллиса могла вызвать полученная 20 лет назад травма
Фото: Cheyenne EnterprisesCheyenne Enterprises

По словам друга, в эту теорию верят и родственники Уиллиса.

«Изменения в его поведении стали заметны около пяти лет назад. Сначала ничего серьезного, мелочи, например, ему нужны были наушники, чтобы подсказывать слова», — уточнил он.

В 2004 году Уиллис подавал в суд на студию Revolution Studios. Он заявлял, что серьезно физически и ментально пострадал в октябре 2022 года, когда при работе пиротехники снаряд ударил ему в лоб.

Финансовой компенсации Уиллис не получил, однако после подачи иска ему обеспечили нужную медицинскую помощь.

30 марта родные Уиллиса сообщили, что Брюсу Уиллису недавно поставили диагноз афазия, из-за чего он вынужден завершить свою актерскую карьеру. Сооснователи организаторы антипремии «Золотая малина» (Razzies) Джон Уилсон и Мо Мерфи после этого объявили, что отзывают награду Уиллиса.

Афазия — это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга (инсульт, травмы головы, опухоли или воспалительный процесс в области головного мозга). В результате афазии поражаются все языковые способности: говорить, понимать, читать, писать.

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