Уехавший из страны Галкин сделал важное заявление

Любимцы миллионов юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева в конце февраля покинули Россию. Сейчас пара вместе с детьми живет в Израиле. Недавно Галкин в соцсетях сделал важное заявление, разочаровавшее поклонников.
«Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать», – ответил Галкин на просьбы подписчиков вести соцсети «как раньше: с забавными видео с детьми, с юмористическим контентом».
Он также призвал подписчиков не верить «безобразным кривотолкам и хайпу» о своей семье. Видеообращение Галкин записал во время велосипедной прогулки. Подписчики отметили, что юморист постригся и стал выглядеть моложе.
Судя по всему, в Россию Галкин пока не собирается возвращаться. Стало известно, что шоумен готовится к концертам в Израиле. На шоу мужа Аллы Пугачевой можно попасть, купив билеты по цене от шести до десяти тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Примадонна уже начала искать на «святой земле» работу и школу Лизе и Гарри. По данным таблоидов, Пугачева может стать ведущей авторского шоу на одном из телеканалов.