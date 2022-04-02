Уехавший из страны Галкин сделал важное заявление

Любимцы миллионов юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева в конце февраля покинули Россию. Сейчас пара вместе с детьми живет в Израиле. Недавно Галкин в соцсетях сделал важное заявление, разочаровавшее поклонников.

«Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать», – ответил Галкин на просьбы подписчиков вести соцсети «как раньше: с забавными видео с детьми, с юмористическим контентом».

Он также призвал подписчиков не верить «безобразным кривотолкам и хайпу» о своей семье. Видеообращение Галкин записал во время велосипедной прогулки. Подписчики отметили, что юморист постригся и стал выглядеть моложе.

Судя по всему, в Россию Галкин пока не собирается возвращаться. Стало известно, что шоумен готовится к концертам в Израиле. На шоу мужа Аллы Пугачевой можно попасть, купив билеты по цене от шести до десяти тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда».