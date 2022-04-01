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21 минуту назад

Бузова заявила, что стала лицом туалетной бумаги

Газета.Ru

Ольга Бузова поделилась необычной новостью с подписчиками своего Telegram-канала. Телеведущая, по ее собственным словам, стала лицом туалетной бумаги. Об этом артистка сообщила 1 апреля.

Бузова пообещала «появиться в каждом российском туалете»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мои хорошие. Не знала, как вам сказать, но все-таки хочется поделиться с вами новостью. Дело в том, что с сегодняшнего дня я становлюсь лицом туалетной бумаги. Теперь Бузова еще будет в каждом туалете», — сказала она.

Бузова стала активно вести Telegram всего несколько недель назад, в настоящий момент на нее подписаны почти 800 тыс. человек. В блоге звезда рассказывает о новых проектах и показывает кадры из повседневной жизни.

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Ранее рэпер Потап сообщил, что отказался от песни с Бузовой и российских наград. Музыкант планировал выпустить с Ольгой композицию, которую он записал некоторое время назад. Однако Потап решил не выпускать совместную песню и назвал работу с поющей телеведущей ошибкой.

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