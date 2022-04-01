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16 минут назад

Киану Ривза заметили за покупкой кольца

Газета.Ru

Папарацци засняли Киану Ривза у витрины ювелирного магазина Irene Neuwirth в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail. Уличные фотографы заметили, что 31 марта актер рассматривал кольца с бриллиантами, аквамарином и жемчугом.

Киану Ривза заметили за покупкой кольца
Фото: Jordan Strauss/APJordan Strauss/AP

Сообщается, что он потратил около 40 минут на выбор украшения и, судя по всему, ушел не с пустыми руками. Это спровоцировало слухи о помолвке с его возлюбленной.

Фотографии Ривза мгновенно разлетелись в западной прессе. Журналисты сделали вывод, что актер готовится сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной — 48-летней художнице и скульпторе Александре Грант. Пара состоит в отношениях уже около четырех лет. Впервые об их романе стало известно в ноябре 2019 года.

Напомним, Киану Ривз никогда не был женат. В 1999 году у актера и его невесты, актрисы Дженнифер Сайм, родилась мертворожденная дочь Ава. Спустя два года ушла из жизни и его возлюбленная Дженнифер: она погибла в автокатастрофе.

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