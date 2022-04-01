Сандра Буллок появилась на премьере в наряде за полмиллиона рублей

Состоялся очередной премьерный показ фильма «Затерянный город» — на этот раз в Лондоне. На мероприятии появились и главные герои звездного каста — Сандра Буллок и Дэниэл Рэдклифф. Актриса снова завоевала все внимание, и выглядела буквально на миллион (любопытно, что на образ ушло примерно столько же). Обо всем по порядку!

Фото: Global Look Press Global Look Press

Стилист Сандры Буллок старается на славу, чтобы сделать образы своей подопечной максимально запоминающимися. На этот раз в ход пошел классический брючный костюм Carolina Herrera, который разбавила акцентная деталь — контрастный корсет со шлейфом в самых актуальных оттенках сезона: от ультрафиолета до насыщенной фуксии. Наряд от Carolina Herrera (любимого бренда испанской королевы Летиции) обошелся актрисе 4632 фунта стерлинга, как сообщает Daily Mail. По актуальному курсу стоимость костюма составляет более полумиллиона рублей.

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