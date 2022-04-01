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1 час назад

Сандра Буллок выгуляла костюм с королевским шлейфом за полмиллиона рублей

Passion.ru

Состоялся очередной премьерный показ фильма «Затерянный город» — на этот раз в Лондоне. На мероприятии появились и главные герои звездного каста — Сандра Буллок и Дэниэл Рэдклифф. Актриса снова завоевала все внимание, и выглядела буквально на миллион (любопытно, что на образ ушло примерно столько же). Обо всем по порядку!

Сандра Буллок появилась на премьере в наряде за полмиллиона рублей
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Стилист Сандры Буллок старается на славу, чтобы сделать образы своей подопечной максимально запоминающимися. На этот раз в ход пошел классический брючный костюм Carolina Herrera, который разбавила акцентная деталь — контрастный корсет со шлейфом в самых актуальных оттенках сезона: от ультрафиолета до насыщенной фуксии. Наряд от Carolina Herrera (любимого бренда испанской королевы Летиции) обошелся актрисе 4632 фунта стерлинга, как сообщает Daily Mail. По актуальному курсу стоимость костюма составляет более полумиллиона рублей.

Globallook

Завершили образ классические лодочки, акцентные серьги и пышные локоны, которые особенно выигрышно смотрелись на фото.

Шоу-бизнес,Сандра Буллок,Дэниэл Рэдклифф,
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