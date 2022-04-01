Кому досталось наследство Трахтенберга?

Известный шоумен, ведущий, актер Роман Трахтенберг скончался 20 ноября 2009 года, через 2 месяца после своего 41-летния. У него осталось многомилионное наследство, за которое отчаянно боролась молодая жена, но так ничего и не получила.

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ПРИЧИНА СМЕРТИ

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Роман скончался неожиданно для всех на глазах у своих коллег. Ему стало плохо во время собственного радио-шоу «Трахты-Барахты», когда в гостях у ведущего сидел Юрий Николаев. Во время рекламной паузы Роман хотел отдохнуть и надеялся, что боль пройдет. Его вынесли на улицу, чтобы тот подышал свежим воздухом, предлагали вызвать скорую помощь, но Трахтенберг отказался.

В эфир шоу Роман больше не вернулся. Когда ему стало совсем плохо, кто-то все-же решился вызвать врачей, но к тому времени было слишком поздно. Роман скончался от сердечного приступа в машине скорой помощи.

После смерти патологоанатом диагностировал инфаркт миокарда, ишемическую болезнь сердца, кардиомиопатию, дистрофию печени. Более того, Роман был пьян (0,8 промилле алкоголя в крови, что соответствует средней степени опьянения), а в его кармане лежал доллар, свернутый в трубочку – именно с помощью такого нехитрого приспособления употребляют кокаин. Но при проведении анализов врачи не обнаружили в крови следов наркотических препаратов.

Молодого шоумена похоронили на кладбище Памяти жертв Девятого января по иудейскому обряду.

У Романа осталась молодая вдова Вера Мороз, которая окончила медицинский институт и работала врачом в Центре рентгенорадиологии. Кроме того, у него было 2 сына: старший, на тот момент 20-летний внебрачный ребенок Сергей Семенов, и младший, от первого брака 15-летний Лев-Давид.

Вера Мороз после смерти мужа была уверена, что часть денег и недвижимости достанется ей, а потому через положенный срок подала документы на вступление в наследство. Но ей было отказано, так как несколькими годами ранее Роман написал завещание, в котором и указал единственного наследника.

Почему же так произошло? Как уверяют друзья шоумена, Роман не любил Веру. Ему нравилось тело молодой женщины, ее красота и легкий характер, но через некоторое время он понял, что совершил ошибку, и хотел развестись. Но Вера буквально «вцепилась» в мужа и не отпускала его. Причем, не из-за великой любви, просто она уже привыкла к роскошной жизни и не хотела возвращаться к своему прежнему существованию.

Миллионное состояние получил законный сын шоумена Лев-Давид, которому на момент смерти отца было 15 лет. До 18-летия деньгами распоряжалась его мама Елена Романова. Виктории же не досталось ни копейки. К слову, в 2012 году она вышла замуж за врача Константина Ребрикова, а через 2 года родила ему наследника.