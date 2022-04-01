Галкин и Пугачева ищут работу в Израиле

«Появились сведения, что Галкин, свободно владеющий четырьмя языками, устроился переводчиком, а примадонне якобы прочат карьеру телеведущей на местном телевидении. Впрочем, Леван Тодуа отметил, что на первом плане у Аллы Пугачевой не работа, а воспитание двойняшек», — передает Пятый канал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.