Михеева назвала причины отъезда Урганта из России

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«Иван Андреевич, наверное, поехал лечиться. Он человек взрослый, может, ему нужно было подлечить суставы. А я бы в свою очередь, если бы не мой пес Шнапсик, которому нельзя летать в самолетах, съездила бы к родителям в Сибирь», — рассказала Михеева «Стархиту».

В материале издания отмечается, что Иван Ургант недавно вернулся в Россию. Об этом рассказал его отец Андрей Львович. Но приступить к работе он пока не может, так как шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале заменили разнообразные политические передачи.