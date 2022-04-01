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1 апреля

Михеева назвала причины отъезда Урганта из России

Свободная прессаиещё 1

Ведущая Первого канала Алла Михеева выразила мнение, что ее коллега Иван Ургант уезжал из России, чтобы лечиться.

Михеева назвала причины отъезда Урганта из России
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

«Иван Андреевич, наверное, поехал лечиться. Он человек взрослый, может, ему нужно было подлечить суставы. А я бы в свою очередь, если бы не мой пес Шнапсик, которому нельзя летать в самолетах, съездила бы к родителям в Сибирь», — рассказала Михеева «Стархиту».

В материале издания отмечается, что Иван Ургант недавно вернулся в Россию. Об этом рассказал его отец Андрей Львович. Но приступить к работе он пока не может, так как шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале заменили разнообразные политические передачи.

Как сообщалось ранее, в марте шоумен выехал за пределы России вместе с женой и двумя дочерьми. Сам Ургант призвал не верить новостям о том, что передачу «Вечерний Ургант» больше не будут снимать, а ей готовят на замену другую развлекательную программу с популярным артистом Гариком Мартиросяном.

Шоу-бизнес,Алла Михеева,Иван Ургант,Гарик Мартиросян,Первый канал,
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