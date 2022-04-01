Михеева назвала причины отъезда Урганта из России

Ведущая Первого канала Алла Михеева выразила мнение, что ее коллега Иван Ургант уезжал из России, чтобы лечиться.
«Иван Андреевич, наверное, поехал лечиться. Он человек взрослый, может, ему нужно было подлечить суставы. А я бы в свою очередь, если бы не мой пес Шнапсик, которому нельзя летать в самолетах, съездила бы к родителям в Сибирь», — рассказала Михеева «Стархиту».
В материале издания отмечается, что Иван Ургант недавно вернулся в Россию. Об этом рассказал его отец Андрей Львович. Но приступить к работе он пока не может, так как шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале заменили разнообразные политические передачи.
Как сообщалось ранее, в марте шоумен выехал за пределы России вместе с женой и двумя дочерьми. Сам Ургант призвал не верить новостям о том, что передачу «Вечерний Ургант» больше не будут снимать, а ей готовят на замену другую развлекательную программу с популярным артистом Гариком Мартиросяном.