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1 час назад

Выступление Анны Нетребко отменили в российском театре

WomanHit.ru

Оперная певица Анна Нетребко недавно столкнулась с рабочими трудностями — она потеряла работу за границей. Однако и на родине с артисткой отказались сотрудничать, передает The Guardian.

В России отменяют запланированные концерты Нетребко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сначала Нетребко утверждала, что взяла творческую паузу. Но в это время со знаменитостью массово перестали работать крупные музыкальные лейблы. А американская оперная компания и вовсе стала шантажировать певицу, требуя, чтобы Анна озвучила свою позицию о происходящем в мире.

В итоге оперная дива в Сети раскритиковала российскую власть, отметив, что ее прошлые высказывания в поддержку России неверно истолковали. Однако с Нетребко так и не возобновили сотрудничество, а выступление звезды в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета отменили.

Артистка никак не комментирует происходящее. Но ранее звезда сообщила, что остается резидентом Австрии и продолжит там жить.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,
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