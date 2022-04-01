В России отменяют запланированные концерты Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко недавно столкнулась с рабочими трудностями — она потеряла работу за границей. Однако и на родине с артисткой отказались сотрудничать, передает The Guardian.

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Сначала Нетребко утверждала, что взяла творческую паузу. Но в это время со знаменитостью массово перестали работать крупные музыкальные лейблы. А американская оперная компания и вовсе стала шантажировать певицу, требуя, чтобы Анна озвучила свою позицию о происходящем в мире.

В итоге оперная дива в Сети раскритиковала российскую власть, отметив, что ее прошлые высказывания в поддержку России неверно истолковали. Однако с Нетребко так и не возобновили сотрудничество, а выступление звезды в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета отменили.