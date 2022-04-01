Как живет американская дочь Урганта?

Попав в опалу, Иван Ургант моментально привлек внимание общественности к своей семье. Пока сам шоумен пытается решить проблемы с работой, у многих россиян снова возрос интерес к тому, что происходит с американской дочерью телеведущего.

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Эрика Кикнадзе учится в Нью-Йорке и наслаждается своей роскошной жизнью на деньги папы.

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Последние события на Украине повлияли не только на политику России, но и на общество. Ряд звезд выступил с заявлениями, в которых была дана негативная оценка действиям правительства на территории соседней страны. Разумеется, такие артисты тут же подверглись критике со стороны народа и коллег по цеху.

Одним из первых гражданскую позицию обозначил Иван Ургант. Телеведущего многие люди сразу же начали травить. В том числе припомнили звезде экрана и живущую в Америке дочь. Вообще, Эрика Кикнадзе приходится падчерицей Ивану, но он воспитывал девушку с пяти лет как родного ребенка. Сейчас наследница Урганта живет на Манхэттене и учится в престижном частном колледже Parsons на факультете современного искусства и фотографии.

Жизни 21-летней Эрики можно позавидовать. После пар она гуляет по Центральному парку, посещает винтажные магазины одежды и развлекается в Нью-Йорке. При этом у Кикнадзе находит время и на заявления своей гражданской позиции. Когда в Америке на улицы выходили борцы за права чернокожих, Эрика вместе со своим теперь уже бывшим возлюбленным афроамериканцем была в первых рядах.

У многих россиян возникает вопрос, на какие деньги Кикнадзе ведет роскошный образ жизни за океаном. И надо отметить, что девушка пытается обеспечивать себя сама. К примеру, дочь Урганта продает винтажные наряды в соцсетях. И в принципе позиционирует себя как стилист и персональный закупщик одежды. Но вообще обеспечивает Эрику ее отец. Телеведущий оплачивает любимой наследнице и учебу, и квартиру, и все остальные нужды. Сама Кикнадзе мечтает когда-нибудь переехать в домик у воды, «чтобы было где жить, купаться и вкусно есть». И можно не сомневаться, что с таким заботливым папой Кикнадзе не о чем беспокоиться.

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