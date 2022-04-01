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1 час назад

«И тачка получше»: Боня похвасталась, что ее доход больше, чем у Путина

Никита Бородкин

Виктория Боня похвасталась, что зарабатывает больше, чем президент России Владимир Путин. В своем Telegram-канале она опубликовала скриншот новостной ленты, в которой рассказывается о доходе главы государства — в 2020 году Путин заработал 9,994 миллиона рублей.

Боня похвасталась, что зарабатывает больше Путина
Фото: @v_bonya/ Telegram@v_bonya/ Telegram

Также Боня удивилась и задекларированным автомобилям президента — ГАЗ-М-21 и «Ниве».

«Это что же, получается, что я зарабатываю больше президента России. И тачка у меня получше будет», — похвалилась телеведущая.

Отметим, что Боня при этом не назвала свой годовой доход и не раскрыла, какие именно транспортные средства находятся у нее в собственности.

Ранее телеведущая посмеялась над россиянками, выложив в свой канал видео с прокладками. «Кому прислать в Россию?», — ехидно заметила телеведущая, добавив, что скоро со средствами личной гигиены в стране будет дефицит.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,Владимир Путин,
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