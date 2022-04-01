Боня похвасталась, что зарабатывает больше Путина

Виктория Боня похвасталась, что зарабатывает больше, чем президент России Владимир Путин. В своем Telegram-канале она опубликовала скриншот новостной ленты, в которой рассказывается о доходе главы государства — в 2020 году Путин заработал 9,994 миллиона рублей.

Фото: @v_bonya/ Telegram @v_bonya/ Telegram

Также Боня удивилась и задекларированным автомобилям президента — ГАЗ-М-21 и «Ниве».

«Это что же, получается, что я зарабатываю больше президента России. И тачка у меня получше будет», — похвалилась телеведущая.

Отметим, что Боня при этом не назвала свой годовой доход и не раскрыла, какие именно транспортные средства находятся у нее в собственности.