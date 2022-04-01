Дочь Варум и Агутина сама зарабатывает себе на жизнь в США

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета с ранних лет живет за океаном. Девушка говорит, пишет и думает на английском. Пока мама и папа зарабатывали в России, Лиза училась быть самостоятельной.

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У самой красивой пары отечественного шоу-бизнеса Леонида Агутина и Анжелики Варум есть уже взрослая дочь Елизавета. Знаменитости души не чают в наследнице.

Елизавете уже 22 года. С ранних лет девушка проживает в США, в Майами. Воспитанием дочери вечно занятых Агутина и Варум занимался дедушка со стороны матери. Знаменитая чета не раз объясняла, что жить в России их чадо не может из-за проблем со здоровьем. Дескать, местный суровый климат сказывается на самочувствии девочки. Впрочем, злопыхатели уверены, что Леонид и Анжелика просто-напросто спихнули наследницу на родню, чтобы сосредоточиться на зарабатывании денег.

Елизавета – гражданка Америки. Страну, которую считают Родиной ее родители, девушка не знает. В России наследница звезд, судя по всему, жить никогда не будет.

Лиза унаследовала от мамы и папы любовь к музыке. Девушка выступает под псевдонимом Лиз Холлоуэй в составе коллектива Bruvvy band. Гонорары у группы скромные – работать пока приходится на малую аудиторию, например, в барах. Чтобы свести концы с концами, Елизавета подрабатывает.

Как рассказывала Варум в недавнем интервью, ее дочь некоторое время трудилась домработницей.

«Пошла работать в семью, готовила им завтраки и обеды. Потом ей это надоело», - делилась Анжелика.

Теперь Елизавета – курьер, она привозит еду старикам. Лиза, судя по всему, на родителей надеется не привыкла.