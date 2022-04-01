Джим Керри уходит на пенсию

Печальная новость для всех поклонников актера Джима Керри распространилась в СМИ. Появилась информация, что голливудский актер ушел.
Голливудский актер Джим Керри один из самых известных современных комиков, которого знают во всем мире. За годы карьеры он без преувеличения стал одним из самых лучших профессионалов в своем жанре. Фильмография Керри насчитывает более 50 проектов, за которые он получил ряд наград.
В январе Джиму исполнилось 60 лет. Многие коллеги голливудской звезды спокойно продолжают сниматься в таком возрасте, до последнего отказываясь уходить. А вот Керри, по всей видимости, устал от своего образа жизни. Иначе как объяснить внезапное решение актера завершить карьеру. В разговоре с журналистами Джим подчеркнул, что довольно серьезно раздумывает над возможностью ухода на пенсию.
«Я мог бы продолжить путь, но у меня перерыв. Мне хватит. Я сделал достаточно. Мне достаточно», — рассказал Керри.
Надо сказать, что в последние несколько лет актер стал все реже появляться на больших экранах. Вероятно, усталость уже давно не давала покоя Джиму. Зато артист часто появлялся на страницах прессы в связи со скандалами. К примеру, Керри не смог остаться в стороне от громкой истории, случившейся на прошедшей несколько дней назад церемонии вручения «Оскара». Напомним, Уилл Смит ударил по лицу ведущего Криса Рока, который позволил себе грубую шутку в адрес Джады Пинкетт-Смит. Ходит немало слухов о том, что стычка двух звезд могла быть постановкой, которую устроили ради привлечения внимания к кинопремии. Впрочем, многие уверены, что Смит сам решил постоять за свою жену.
Керри вмешался в скандал спустя некоторое время. Актер заявил, что Уилл обязательно должен понести наказание за проявленное на церемонии насилие. Звезда «Маски» также удивилась бездействию знаменитостей, просто наблюдавших за стычкой Смита и Рока из зала.
«Голливуд стал бесхребетным. Мне кажется, это явный признак того, что мы больше не «клуб крутых ребят», — пожаловался Джим.
Керри также добавил, что своим поступком Уилл Смит нанес урон не только своей репутации, но и опозорил голливудскую индустрию. К слову, сама звезда ленты «Я – легенда» извинилась перед Крисом Роком. А комик не стал писать заявление в полицию. Киноакадемия США пока что не озвучила решение по поводу скандала на «Оскаре». Безусловно, есть те, кто рассуждает так же как и Керри. И если Уиллу не повезет, то он вполне может лишиться полученной в минувшее воскресенье статуэтке. Это будет для Смита обидно, ведь актер впервые за годы карьеры удостоился почетной премии.