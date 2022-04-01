Джим Керри уходит на пенсию

Печальная новость для всех поклонников актера Джима Керри распространилась в СМИ. Появилась информация, что голливудский актер ушел.

Фото: legion-media legion-media

Голливудский актер Джим Керри один из самых известных современных комиков, которого знают во всем мире. За годы карьеры он без преувеличения стал одним из самых лучших профессионалов в своем жанре. Фильмография Керри насчитывает более 50 проектов, за которые он получил ряд наград.

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В январе Джиму исполнилось 60 лет. Многие коллеги голливудской звезды спокойно продолжают сниматься в таком возрасте, до последнего отказываясь уходить. А вот Керри, по всей видимости, устал от своего образа жизни. Иначе как объяснить внезапное решение актера завершить карьеру. В разговоре с журналистами Джим подчеркнул, что довольно серьезно раздумывает над возможностью ухода на пенсию.

«Я мог бы продолжить путь, но у меня перерыв. Мне хватит. Я сделал достаточно. Мне достаточно», — рассказал Керри.

Надо сказать, что в последние несколько лет актер стал все реже появляться на больших экранах. Вероятно, усталость уже давно не давала покоя Джиму. Зато артист часто появлялся на страницах прессы в связи со скандалами. К примеру, Керри не смог остаться в стороне от громкой истории, случившейся на прошедшей несколько дней назад церемонии вручения «Оскара». Напомним, Уилл Смит ударил по лицу ведущего Криса Рока, который позволил себе грубую шутку в адрес Джады Пинкетт-Смит. Ходит немало слухов о том, что стычка двух звезд могла быть постановкой, которую устроили ради привлечения внимания к кинопремии. Впрочем, многие уверены, что Смит сам решил постоять за свою жену.

Керри вмешался в скандал спустя некоторое время. Актер заявил, что Уилл обязательно должен понести наказание за проявленное на церемонии насилие. Звезда «Маски» также удивилась бездействию знаменитостей, просто наблюдавших за стычкой Смита и Рока из зала.

«Голливуд стал бесхребетным. Мне кажется, это явный признак того, что мы больше не «клуб крутых ребят», — пожаловался Джим.