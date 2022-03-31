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41 минуту назад

На Елену Малышеву подали в суд

Елена Прошина

На фирму «Диета от Елены Малышевой» подали иск в суд. С компании требуют более шести миллионов рублей. Об этом сообщает Starhit.

На Елену Малышеву подали в суд
Фото: ТАССТАСС

По данным журнала, истцом в деле выступила организация «Корона Фуд», у которой сотрудники Елены Малышевой закупали продукты питания для создания диетических рационов. Но, вероятно, что-то пошло не так, и компания расторгла договор с поставщиком в досрочном порядке. И теперь организация намерена взыскать с Малышевой 6 626 998 рублей.

Стоит отметить, что изначально компания подала иск еще в августе 2021 года, но ей отказали. При этом организация смогла подать апелляцию и заседание по рассмотрению жалобы состоится почти через две недели — 12 апреля.

Ранее Малышева опровергла слухи о своем отъезде в США, заявив, что находится в Москве и никуда уезжать не планирует.

Шоу-бизнес,Елена Малышева,
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