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32 минуты назад

Страдающий афазией Брюс Уиллис выстрелил не туда на съемочной площадке

Елена Прошина

Актер Брюс Уиллис выстрелил не туда из заряженного оружия на съемочной площадке фильма «Приказано: уничтожить» и демонстрировал другие признаки когнитивных расстройств на съемках. Об этом в беседе с Los Angeles Times сообщили его коллеги.

Страдающий афазией Брюс Уиллис выстрелил не туда на съемочной площадке
Фото: ReutersReuters

Они заявили, что Уиллис несколько раз не по команде выстрелил холостыми патронами. В результате инцидента, произошедшего в январе 2020 года, по их словам, никто не пострадал, при этом коллеги актера признались, что их сильно напугали его действия.

В частности, актриса Лала Кент поделилась, что в одной из сцен она должна была стоять спиной к Уиллису и ждать, пока он произнесет свою реплику, после чего ей необходимо было пригнуться, чтобы он выстрелил из пистолета. Однако в итоге актер забыл произнести свои слова, но выстрелил из пистолета холостыми патронами.

«Поскольку я стояла к нему спиной, то не знала, что происходит позади меня. И в первый раз это воспринималось как: "Ничего страшного, давайте попробуем еще"», — вспомнила Кент.

Но во время второго дубля ситуация снова повторилась. По словам коллег актрисы, она весь день находилась в шоке из-за случившегося.

Ранее семья Уиллиса объявила о завершении актером карьеры. Родственники сообщили, что у него диагностировали афазию, которая приводит к проблемам с речью, чтением, письмом и пониманием чужих слов.

Шоу-бизнес,Брюс Уиллис,
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