«Были переборы»: Лоза высказался о шоу Малышевой

Композитор Юрий Лоза прокомментировали новость о закрытии шоу Елены Малышевой «Жить здорово!». Как сообщает NEWS.ru, музыкант отметил, что в этом проекте есть как положительные стороны, так и отрицательные, которые иногда выходили за грань.
«Она иногда говорила очень хорошие, полезные вещи. Ну, некоторая подача вещей удивляла, но, по сути, программа по направлению и идее была правильная. Рейтинги были у неё хорошие, значит, народу нравилось», — заявил Лоза.
При этом музыкант считает, что в некоторых выпусках были «явные переборы», однако он не осуждает их, если они справлялись со своей задачей.
«Ну да, в некоторых вещах были переборы, но это способ подачи, у неё так, у других — так. Если разобраться, то вот надо донести до людей какую-то мысль. Если даже при такой своеобразной подаче эта мысль донесена, если это работает, то почему нет?» — заявил артист.
Напомним, что ранее Telegram-канал Baza заявил, что Елена Малышева заявила о возможном закрытии программы «Жить здорово!» на фоне остановки выхода на Первом канале из-за событий на Украине. В свою очередь, в пресс-службе Первого канала также заявили, что решение о закрытии программы не принято, хотя она и не выходит в эфир из-за временного изменения сетки вещания.