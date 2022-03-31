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1 час назад

«Были переборы»: Лоза высказался о возможном закрытии шоу Малышевой

Никита Бородкин

Композитор Юрий Лоза прокомментировали новость о закрытии шоу Елены Малышевой «Жить здорово!». Как сообщает NEWS.ru, музыкант отметил, что в этом проекте есть как положительные стороны, так и отрицательные, которые иногда выходили за грань.

«Были переборы»: Лоза высказался о шоу Малышевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она иногда говорила очень хорошие, полезные вещи. Ну, некоторая подача вещей удивляла, но, по сути, программа по направлению и идее была правильная. Рейтинги были у неё хорошие, значит, народу нравилось», — заявил Лоза.

При этом музыкант считает, что в некоторых выпусках были «явные переборы», однако он не осуждает их, если они справлялись со своей задачей.

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«Ну да, в некоторых вещах были переборы, но это способ подачи, у неё так, у других — так. Если разобраться, то вот надо донести до людей какую-то мысль. Если даже при такой своеобразной подаче эта мысль донесена, если это работает, то почему нет?» — заявил артист.

Напомним, что ранее Telegram-канал Baza заявил, что Елена Малышева заявила о возможном закрытии программы «Жить здорово!» на фоне остановки выхода на Первом канале из-за событий на Украине. В свою очередь, в пресс-службе Первого канала также заявили, что решение о закрытии программы не принято, хотя она и не выходит в эфир из-за временного изменения сетки вещания.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,Елена Малышева,Первый канал,
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