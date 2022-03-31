«Были переборы»: Лоза высказался о шоу Малышевой

«Ну да, в некоторых вещах были переборы, но это способ подачи, у неё так, у других — так. Если разобраться, то вот надо донести до людей какую-то мысль. Если даже при такой своеобразной подаче эта мысль донесена, если это работает, то почему нет?» — заявил артист.