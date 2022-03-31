В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
31 минуту назад

Расторгуев ответил на сравнения его песни с хитом Beyonce

Никита Бородкин

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев посмеялся над сравнениями его песни «Ты неси меня река» и нового хита Beyonce «Be Alive». Как сообщает телеканал «360», музыкант вместе с этим признал, что треки действительно имеют сходство.

Расторгуев прокомментировал сходство его песни с хитом Beyonce
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этой истории полгода. Действительно, похоже. Взяла и воспользовалась. Мне смешно», — заявил Расторгуев.

Напомним, что песня группы «Любэ» «Ты неси меня река» вышла в 2001 году и быстро стала одной из визитных карточек коллектива. Трек Бейонсе же стал саундтреком к фильму «Король Ричард» о сёстрах-теннисистках Винус и Серене Уильямс.

После того, как «Be Alive» стала популярной, русскоязычные пользователи обратили внимание, что мотивы песен схожи, и американскую певицу обвинили в плагиате.

Ранее Уилл Смит, который получил «Оскар» за роль «Короле Ричарде», принес извинения за свое поведение на церемонии награждения. Во время нее артист вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока после шутки про его жену Джаду Пинкетт-Смитт.

Шоу-бизнес,Николай Расторгуев,Серена Уильямс,Уилл Смит,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители