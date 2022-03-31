Расторгуев прокомментировал сходство его песни с хитом Beyonce

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев посмеялся над сравнениями его песни «Ты неси меня река» и нового хита Beyonce «Be Alive». Как сообщает телеканал «360», музыкант вместе с этим признал, что треки действительно имеют сходство.

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«Этой истории полгода. Действительно, похоже. Взяла и воспользовалась. Мне смешно», — заявил Расторгуев.

Напомним, что песня группы «Любэ» «Ты неси меня река» вышла в 2001 году и быстро стала одной из визитных карточек коллектива. Трек Бейонсе же стал саундтреком к фильму «Король Ричард» о сёстрах-теннисистках Винус и Серене Уильямс.

После того, как «Be Alive» стала популярной, русскоязычные пользователи обратили внимание, что мотивы песен схожи, и американскую певицу обвинили в плагиате.