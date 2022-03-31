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51 минуту назад

Семья Бэкхемов стала жертвой ограбления во время сна

Vse42.ruVse42.ru

Английская звездная пара Виктория и Дэвид Бэкхем подверглись ночному взлому и ограблению. Вору удалось проникнуть в их элитный особняк не разбудив владельцев.

Семья Бэкхемов стала жертвой ограбления во время сна
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Певица и модель Виктория Бэкхэм и ее супруг, футболист Дэвид Бэкхем, подверглись ночному ограблению еще 1 марта. СМИ раскрыли эту историю лишь спустя месяц. По их версии, знаменитые родители и 10-летняя дочь легли спать в своем дорогостоящем особняке, а в это время в их дом проник неизвестный.

Ничего не подозревающих Бэкхемов разбудил их сын Круз, поздно вернувшийся домой. Оказалось, что окно в одной из комнат было выбито, к тому же, там не хватало многих ценных вещей, от предметов интерьера до техники.

Всего грабитель вытащил из дома звезд имущества на 10 000 фунтов. По нынешнему курсу это чуть больше одного миллиона рублей, пишет новостной сайт "Дни.ру" со ссылкой на The Sun.

В настоящее время грабителей продолжает разыскивать полиция, сами Бэкхемы не комментировали инцидент.

Ранее сообщалось, что актер из сериала "Тайны следствия" пытался ограбить банк в Санкт-Петербурге.

Виктория Бэкхем,Дэвид Бэкхем,
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