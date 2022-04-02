Экс-любовница Лободы лишила работы новую избранницу

По мнению продюсера Евгения Фридлянда, Маша Зайцева совершила глупость, что пошла на поводу у украинских селебрити и выступила против России.

Фото: ТАСС ТАСС

Украинскую певицу Светлану Лободу много лет связывали более чем близкие личные отношения с ее продюсером Нателлой Крапивиной - дочерью киевского строительного магната азербайджанского происхождения Вагифа Алиева. Каково же было всеобщее удивление, когда в прошлом году Нателла объявила о расставании со Светланой. По официальной версии, из-за возмутившего артистку скандала с ее коллегой Филиппом Киркоровым, которого Крапивина грубо обругала за «свадьбу» с рэпером Давой (Давидом Манукяном) на премии Муз-ТВ. По неофициальной - из-за того, что у Лободы появился любимый мужчина - проживавший на Украине олигарх армянских кровей Артур Гранц. Однако отвергнутая бывшей подопечной продюсерша недолго оставалась в одиночестве.

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Еще прошлой осенью светские сплетники обратили внимание, что Крапивину часто стали видеть с другой артисткой - солисткой модного лесби-дуэта #2Маши Марией Зайцевой, бывшей женой и матерью дочки победителя телешоу «Народный артист» Алексея Гомана.

- Ходили слухи, что Нателла и Светлана на самом деле не прекращали сотрудничество, а просто решили уйти в тень, - в конце октября сообщал портал popcake.tv. - Сегодня состоялся модный показ друга Светы и Нателлы - украинского модельера (с типичным для «незалежной» именем Бичолла Тетрадзе. - М. Ф.). Светлана Лобода выступила на нем в качестве модели и вышла в зал в свадебном платье. Нателла осталась довольна таким нарядом и в конце показа подарила Свете большой букет цветов. Правда, судя по всему, она уже давно променяла Лободу на другую артистку - Машу Зайцеву из группы #2Маши. Они вместе сидели на показе и мило проводили время вдвоем.

- Вчера был день рождения у одного из самых прекрасных и светлых людей из всех, кого я знаю, - с такой восторженной подписью Крапивина в начале января выложила в одной из ныне запрещенных в России соцсетей фотографию в обнимку с Зайцевой. - @mariazaitseva просто будь собой и ничего не меняй! В тебе живет любовь, а что может быть важнее.

- Как же это здорово, что мы познакомились! - написала ей в комментариях растроганная Мария и в знак симпатии поставила смайл в виде сердца.

Поползли слухи, что Нателла якобы без памяти влюбилась в Зайцеву и загорелась сделать из нее новую Лободу. Мол, именно из-за этого Мария отстранилась от партнерши по дуэту Марии Шейх и сосредоточилась на сольном творчестве.

- Мы с @mashasheixx как работали вместе, так и продолжаем работать и прекращать не собираемся, - оправдывалась перед подписчиками Зайцева. - Мы с большим энтузиазмом продолжаем творить, сочинять, гастролировать, выпускать новые песни… У нас масса планов, и мы с удовольствием их реализуем. Но, помимо этого, у нас есть желание реализовывать себя и в собственных проектах… Жизнь быстротечная. И хотелось бы многое успеть.

Жертва англосаксонской пропаганды

Увы, вместо более широкого раскрытия творческого потенциала общение с бывшей продюсершей Лободы принесло Марии только проблемы и лишило даже того, что у нее было. Причиной стала позиция, которую Крапивина заняла после начала спецоперации на Украине. Проживая в России и имея российское гражданство, она мало того что начала осуждать действия страны во внешней политике, так еще и публично устроила разборки по этому поводу с недавно назначенной гендиректором телеканала ТНТ Тиной Канделаки.

- Сейчас уже очевидно, кто в очередной раз предатель, - обратилась к подписчикам Тина. - Ролики с закадровыми рыданиями и криками «А-а-а», они убивают мирных жителей - вирус, который создан для того, чтобы сбить вас с толку. Авторы таких поделок прекрасно знают про все болевые точки. Постарайтесь сохранять холодную голову и не занимайтесь самовербовкой в ряды жертв англосаксонской пропаганды!

- Когда-то я могла назвать этого человека другом, - набросилась на Канделаки Нателла. - Но это было в другой жизни. Когда же ты продала душу дьяволу? Если б я не знала, какая ты продажная, я бы, может, даже поверила, что ты топишь за родину… Тошнит от тебя!

Последствия этих выпадов быстро дали о себе знать. Созданную Крапивиной программу о путешествиях «Орел и решка» сняли с эфира на телеканале «Пятница!». Ее саму лишили гражданства РФ, которое она, как оказалось, получила с нарушением закона. А за компанию досталось и поспешившей ее поддержать и слишком поздно давшей задний ход Зайцевой.

- Нателка, похоже, умотала в Лондон, - поделилась наблюдениями на сайте baginya.org посетительница с ником Странновсе. - По геолокации в инсте она типа в России. Но дочь ее спалила. В сторис Софии появилось видео, на котором есть Нателла. А у Софии-то геолокация в Лондоне (дочь Крапивиной там учится. - М. Ф.). Так Нателла переживает за свою родину! Хорошо писать посты и ненависть разжигать в комментах, сидя за границей. На нее налетели в новом посте в «телеге» (мессенджере Telegram. - М. Ф.). Прозрели некоторые. Под этим постом еще интересный коммент о том, что Маша Зайцева - возлюбленная Нателлы.

- А где «двух маш» обсуждают? - спросила обладательница ника Большая_сиська. - Они же первые дни активно постили против спецоперации и украинские флаги ставили в каждом посте. А сейчас нет ничего. Что, прижали?

- Одну Машу, Зайцеву, точно, - ответила ей Странновсе. - Если верить спискам о запрете звезд, что бродят в инете, ей запретили выступать в России. Кто-то говорит, что эти списки - фейк, кто-то - что правда.

«Должны же быть мозги!»

- Маша совершила глупость, что полезла в эту компанию, - высказал «Экспресс газете» свое мнение продюсер Евгений Фридлянд. Он когда-то обратил внимание на Зайцеву в «Народном артисте» и взял ее в созданную из участниц этого телешоу группу «Ассорти». - Не думаю, что у нее были какая-то далеко идущая стратегия и глубокое погружение в вопрос. Думаю, она просто увидела, что Валера Меладзе, Вера Брежнева, Лобода и еще ряд подобных артистов выступили против спецоперации. И решила, что это сейчас модный тренд и можно себя показать миротворцем и пацифистом.

Она же в связи со своей ориентацией считала себя передовой и либеральной. Хотела всегда быть в тренде. Насчет связи Маши с Нателлой Крапивиной я не в курсе. Я даже не понимаю, кто это такая. А-а-а, бывший продюсер Лободы! Тогда с ней все понятно. Наверное, и она сыграла свою роль.

Но в этот раз Маша просчиталась. Нынешняя ситуация оказалась гораздо серьезнее, чем когда-либо. И все сложилось не так, как она предполагала. Удивительные люди - эти артисты! Ну, вы же не в теме. Не владеете информацией о сложившейся ситуации и не знаете, почему Путин принял такое непростое решение. Зачем же вы делаете заявления с осуждением этого решения?!