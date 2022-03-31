Беременную жену Ивлева срочно прооперировали

Хирургическое вмешательство шло около часа

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Шеф-повар Константин Ивлев скоро станет папой в третий раз. Его молодая супруга Валерия ждет девочку.

Женщина на своей личной странице в Сети подробно рассказывает о своей беременности. Как оказалось, она проходит не так гладко. Валерию беспокоило отслоение сетчатки глаза.

«Это не смертельно, но чревато потерей зрения, если не обратиться за квалифицированной помощью» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала жена повара.

Валерия призналась, что долго не могла решиться на эту операцию, пока врачи не настояли на этом.

«Все починили! Все супер! Сделали операцию. Она шла около часа. Мне кажется, что теперь один глаз больше, чем другой», — отметила знаменитость.