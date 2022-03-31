В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
2 часа назад

Беременную жену Ивлева срочно прооперировали

WomanHit.ruWomanHit.ru

Хирургическое вмешательство шло около часа

Беременную жену Ивлева срочно прооперировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шеф-повар Константин Ивлев скоро станет папой в третий раз. Его молодая супруга Валерия ждет девочку.

Женщина на своей личной странице в Сети подробно рассказывает о своей беременности. Как оказалось, она проходит не так гладко. Валерию беспокоило отслоение сетчатки глаза.

«Это не смертельно, но чревато потерей зрения, если не обратиться за квалифицированной помощью» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала жена повара.

Валерия призналась, что долго не могла решиться на эту операцию, пока врачи не настояли на этом.

«Все починили! Все супер! Сделали операцию. Она шла около часа. Мне кажется, что теперь один глаз больше, чем другой», — отметила знаменитость.

Напомним, первый брак Константина продлился 20 лет. Экс-супруга подарила знаменитости сына Матвея и дочь Марусю. В прошлом году Ивлев женился на Валерии Куденковой. Недавно пара объявила, что у них будет дочь, которую назовут Никой.

Шоу-бизнес,Константин Ивлев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители