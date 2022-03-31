Регина Тодоренко напугала россиян гипнородами

В Сети сейчас предпочитают общаться о политике. Даже те, кто находится в ожидании ребенка, забывают о своем состоянии и просто изучают информационную повестку. На это жалуется Регина Тодоренко. Она ждет появления наследника, но часто забывает об этом факте. Недавно теледива напомнила своим подписчикам о существовании гипнородов. Пользователи Сети предположили, что это - не самая лучшая идея.
Россияне настаивают на традиционном родовспоможении. Но гипнороды практиковали Кейт Миддлтон, Меган Маркл и Джессика Альба. Это популярная зарубежная практика. Фактически, это гипноз, в состояние которого вводятся рожающие женщины. Судя по всему, Тодоренко решила рожать именно таким способом.
Гипнороды, по мнению тех, кто их практиковал, помогают освободиться от боли и страха. Во время процесса родовспоможения используются различные техники расслабления и визуализации. Они направлены на то, чтобы успокоить женщину, помочь ей встретиться с ребенком с минимальным дискомфортом. Тодоренко, наверняка рассчитывает, что ее родовой процесс пройдет в гармонии. Беременность, по словам телеведущей, протекает в состоянии стресса. Телеведущая только недавно смогла признаться, что ждет ребенка.