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1 час назад

Регина Тодоренко напугала россиян гипнородами

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В Сети сейчас предпочитают общаться о политике. Даже те, кто находится в ожидании ребенка, забывают о своем состоянии и просто изучают информационную повестку. На это жалуется Регина Тодоренко. Она ждет появления наследника, но часто забывает об этом факте. Недавно теледива напомнила своим подписчикам о существовании гипнородов. Пользователи Сети предположили, что это - не самая лучшая идея.

Регина Тодоренко напугала россиян гипнородами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россияне настаивают на традиционном родовспоможении. Но гипнороды практиковали Кейт Миддлтон, Меган Маркл и Джессика Альба. Это популярная зарубежная практика. Фактически, это гипноз, в состояние которого вводятся рожающие женщины. Судя по всему, Тодоренко решила рожать именно таким способом.

Гипнороды, по мнению тех, кто их практиковал, помогают освободиться от боли и страха. Во время процесса родовспоможения используются различные техники расслабления и визуализации. Они направлены на то, чтобы успокоить женщину, помочь ей встретиться с ребенком с минимальным дискомфортом. Тодоренко, наверняка рассчитывает, что ее родовой процесс пройдет в гармонии. Беременность, по словам телеведущей, протекает в состоянии стресса. Телеведущая только недавно смогла признаться, что ждет ребенка.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Кейт Миддлтон,Джессика Альба,
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