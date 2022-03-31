Татьяна Лазарева не намерена возвращаться в Россию

Татьяна Лазарева уверена, что конфликт между Россией и Украиной не закончится в ближайшие годы. Кроме того, она отмечает, что до осени весь мир будет наблюдать распад общества.
“Бедность, нищета, голод и плюс гражданская война в головах. Я не очень горю желанием возвращаться. Простите, но у меня есть возможность”, – заявила Лазарева.
Телеведущая уже на протяжении нескольких лет проживает в Испании с детьми. Шесть лет назад она эмигрировала из России. Однако иногда она приезжала на Родину. Но теперь о возвращении не может идти и речи. В этом Татьяна твердо уверена. Женщина не раз выражала свою любовь к Украине. В январе этого года она посетила Киев.
“Моя любовь к Украине не подвергалась никогда никаким сомнениям. Я как прежде, люблю, сопереживаю и скучаю!”, – писала Лазарева.
Там она должна была начать новый проект. В 2012 году Татьяна Лазарева пропала с телеэкранов. А позже призналась, что не поддерживает общение с российскими коллегами, так как у них расходятся взгляды.