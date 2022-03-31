Татьяна Лазарева не намерена возвращаться в Россию

Татьяна Лазарева уверена, что конфликт между Россией и Украиной не закончится в ближайшие годы. Кроме того, она отмечает, что до осени весь мир будет наблюдать распад общества.

Телеведущая уже на протяжении нескольких лет проживает в Испании с детьми. Шесть лет назад она эмигрировала из России. Однако иногда она приезжала на Родину. Но теперь о возвращении не может идти и речи. В этом Татьяна твердо уверена. Женщина не раз выражала свою любовь к Украине. В январе этого года она посетила Киев.