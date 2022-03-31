В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
41 минуту назад

Татьяна Лазарева не намерена возвращаться в Россию

New MagazineNew Magazine

Татьяна Лазарева уверена, что конфликт между Россией и Украиной не закончится в ближайшие годы. Кроме того, она отмечает, что до осени весь мир будет наблюдать распад общества.

Татьяна Лазарева не намерена возвращаться в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

“Бедность, нищета, голод и плюс гражданская война в головах. Я не очень горю желанием возвращаться. Простите, но у меня есть возможность”, – заявила Лазарева.

Телеведущая уже на протяжении нескольких лет проживает в Испании с детьми. Шесть лет назад она эмигрировала из России. Однако иногда она приезжала на Родину. Но теперь о возвращении не может идти и речи. В этом Татьяна твердо уверена. Женщина не раз выражала свою любовь к Украине. В январе этого года она посетила Киев.

“Моя любовь к Украине не подвергалась никогда никаким сомнениям. Я как прежде, люблю, сопереживаю и скучаю!”, – писала Лазарева.

Там она должна была начать новый проект. В 2012 году Татьяна Лазарева пропала с телеэкранов. А позже призналась, что не поддерживает общение с российскими коллегами, так как у них расходятся взгляды.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители