Медведева заявила, что они никогда с Милохиным не были парой.
Евгения Медведева сообщила, что всегда скрывает свою личную жизнь, а вот отношения с Милохиным - это миф.
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева раскрыла журналистам информацию о своей личной жизни, подметив что о наличии у нее парня не знали ни тренеры, ни подружки.
"Данька Милохин — тиктокер, а сейчас еще и певец, очень талантливый мальчик, мой бывший партнер по "Ледниковому периоду". Мы не пара и никогда ей не были, что не мешает соцсетям нас все время женить", - сообщила Евгения Медведева.
Кроме того, фигуристка сообщила, что старается тщательно скрывать свою личную жизнь как от тренеров, так и от подружек.
"Я скрываю свою личную жизнь, у меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки", — добавила Медведева.