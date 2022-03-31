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1 час назад

Медведева заявила, что они никогда с Милохиным не были парой

Inc-NewsInc-News

Медведева заявила, что они никогда с Милохиным не были парой.

Медведева заявила, что они никогда с Милохиным не были парой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Евгения Медведева сообщила, что всегда скрывает свою личную жизнь, а вот отношения с Милохиным - это миф.

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева раскрыла журналистам информацию о своей личной жизни, подметив что о наличии у нее парня не знали ни тренеры, ни подружки.

"Данька Милохин — тиктокер, а сейчас еще и певец, очень талантливый мальчик, мой бывший партнер по "Ледниковому периоду". Мы не пара и никогда ей не были, что не мешает соцсетям нас все время женить", - сообщила Евгения Медведева.

Кроме того, фигуристка сообщила, что старается тщательно скрывать свою личную жизнь как от тренеров, так и от подружек.

"Я скрываю свою личную жизнь, у меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки", — добавила Медведева.

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,
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