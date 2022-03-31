Эвелина Бледанс рассказала об ухаживаниях сына Софии Ротару

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась откровениями об отношениях с наследником певицы Софии Ротару.
В беседе с представителями СМИ артистка призналась, что ранее она могла стать невесткой Софии Ротару, так как за ней ухаживал ее наследник. Актриса вспомнила, как Руслан Евдокимов водил ее в рестораны, а также "катал на своей шикарной иномарке", передает издание "Комсомольская Правда".
– Это сейчас Русланчик совсем другой, во всем помогает маме. А в тот момент это был мажор, который жил в самом лучшем доме и ни в чем не знал отказа – в самых лучших девочках, в том числе, – цитирует СМИ звезду.
Как отметила Бледанс, ее "такие мальчики не вдохновляли", поэтому серьезный роман у нее и сына Ротару не получился, передает издание "Дни.ру".
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Эвелина Бледанс рассказала о харассменте из-за роли.