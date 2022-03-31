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1 час назад

Эвелина Бледанс рассказала об ухаживаниях сына Софии Ротару

Vse42.ruVse42.ru

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась откровениями об отношениях с наследником певицы Софии Ротару.

Эвелина Бледанс рассказала об ухаживаниях сына Софии Ротару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с представителями СМИ артистка призналась, что ранее она могла стать невесткой Софии Ротару, так как за ней ухаживал ее наследник. Актриса вспомнила, как Руслан Евдокимов водил ее в рестораны, а также "катал на своей шикарной иномарке", передает издание "Комсомольская Правда".

– Это сейчас Русланчик совсем другой, во всем помогает маме. А в тот момент это был мажор, который жил в самом лучшем доме и ни в чем не знал отказа – в самых лучших девочках, в том числе, – цитирует СМИ звезду.

Как отметила Бледанс, ее "такие мальчики не вдохновляли", поэтому серьезный роман у нее и сына Ротару не получился, передает издание "Дни.ру".

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Эвелина Бледанс рассказала о харассменте из-за роли.

Шоу-бизнес,София Ротару,Эвелина Бледанс,
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