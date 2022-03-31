Собчак пошутила об отъезде Малышевой из России

О том, что Малышева покинула Россию, сообщалось днем 30 марта. По данным издания Super, телеведущая улетела к родственникам в США. Утверждается, что там она собирается находиться до сентября.

Перед этим стало известно, что Малышева решила закрыть свою программу «Жить здорово!» на Первом канале. Отмечалось, что об этом она якобы сообщила на встрече с сотрудниками 29 марта. Позднее в пресс-службе Первого канала опровергли это сообщение. Представители канала рассказали, что «Жить здорово!» и многие другие развлекательные передачи временно убрали из эфира для того, чтобы сделать максимальный упор на освещение общественно-политических событий.